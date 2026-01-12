Двойной рекорд: рыбачка из Зарайска выловила двух щук-гигантов

Жительница Зарайска Анастасия Бирюкова стала автором редкого рыболовного достижения, выловив в реке Осетра за одну неделю две щуки, каждая из которых весит более пяти килограммов. Об этом сообщает REGIONS , пообщавшийся с удачливой рыбачкой.

Удачный промысел состоялся в период новогодних каникул, несмотря на сложные погодные условия и обильные снегопады, затрудняющие доступ ко многим участкам. Первая хищница весом около 5,5 килограмма была поймана на приманку-раттлин. Поклевка переросла в напряженную борьбу: рыба активно сопротивлялась у самой лунки, создавая экстремальную нагрузку на снасти. Решающим инструментом в финальной стадии вываживания стал багор, без которого извлечь крупную добычу на лед было бы практически невозможно.

«Эта встреча стала очередным ярким событием зимы, было очень неожиданно через небольшой промежуток времени испытать снова ту палитру эмоций», — поделилась впечатлениями рыбачка.

Вторая поимка, спустя несколько дней, оказалась не менее драматичной. В пасмурную и снежную погоду последовала уверенная атака на приманку. Щука пыталась уйти на глубину и завести оснастку за коряжник, однако грамотная работа снастью позволила предотвратить сход. Вес второй добычи составил приблизительно 5,3 килограмма.

В условиях малой реки такой улов считается исключительным трофеем, демонстрирующим потенциал подмосковных водоемов.

Ранее сообщалось, что рыбак выловил монстра весом 160 кг.