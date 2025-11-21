Электровиолончель и гитара: дуэт из Подмосковья готовится покорить пассажиров столичной подземки

По информации издания, опыт участия в конкурсе у жителя Подмосковья есть. В 2024 году Паша Правояр вместе с Алексом Кейном «Амперсаунд» устроили мини-концерт, который собрал положительные отзывы зрителей. В нынешнем году музыкант будет бороться за зрительские симпатии в дуэте с мастером игры на электровиолончели Сергеем Горячевым.

По данным издания, пассажиры Московского метрополитена услышат в исполнении артистов любимые многими композиции: «Луч солнца золотого», «Рассказать тебе про море», «Не пойму, почему» и другие. Ребята рассказали, что уже прошли второй этап отбора в проект.

«На наш взгляд, выступили хорошо, члены жюри аплодировали, даже кто-то не сдержался и выкрикнул: „Браво!“» — рассказал REGIONS Паша Правояр.

Музыканты рассказали о забавном случае. Общая знакомая из академии имени Гнесиных прислала видео с фрагментом выступления во время отборочного тура. Девушка лично не присутствовала.

«Выяснилось, что она занимается у преподавателя классической гитары Марии Никулиной, входившей в состав жюри и оценивавшей наше выступление. Она записала фрагменты нашего выступления на видео и поделилась с нашей знакомой», — рассказал Паша Правояр.

Отметим, что в Москве дан старт масштабным отборочным турам восьмого сезона фестиваля «Музыка в метро». Площадкой для пятидневного кастинга стал Южный речной вокзал, куда съехались исполнители самых разных направлений. За право выступить на станциях столичной подземки поборется рекордное количество участников — более двух тысяч заявок поступило от музыкантов всех возрастов.

Ранее сообщалось, что шесть представителей Подмосковья вошли в число победителей международного конкурса композиторов.