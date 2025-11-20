Шесть представителей Подмосковья вошли в число победителей международного конкурса композиторов

Шесть представителей Подмосковья вошли в число победителей XII международного конкурса композиторов и аранжировщиков имени Исаака Дунаевского. Также три жителя региона стали дипломантами.

Конкурс организован Международным вокальным центром «Сольвейг» при Московском Доме композиторов.

В общей сложности на конкурс поступили заявки от 470 авторов. В результате лауреатами были признаны 77 человек, дипломантами — девять.

В числе лауреатов из Подмосковья — студент музыкального училища при консерватории им. Чайковского Павел Зимодро, 17-летний Анатолий Сладков из Дмитрова, Олег Панькин из Раменского.

«Мне особенно приятно видеть в этом юбилейном для нашей династии году – 125-летия Исаака Осиповича и моего 80-летия – такое количество новых талантливых участников. Также очень важна многожанровость конкурса – от песни до сочинений для музыкального театра и различных перфомансов, что позволяет охватить весь пласт современной вокальной музыки», – поделился почетный президент конкурса Максим Дунаевский.

Гала-концерт некоторых произведений и награждение победителей состоится 22 ноября в Большом зале Дома композиторов столицы.