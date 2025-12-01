Елка, объединяющая Кузбасс: символы всех районов области украсили главное праздничное дерево в Кемерово

В Краеведческом музее в преддверии Нового года открыли визит-центры, где гости и жители Кемерово могут сделать праздничную открытку и посетить разные тематические мероприятия, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Праздничную программу в первый день зимы анонсировали Дед Мороз и Снегурочка.

По информации издания, визит-центры — специальные праздничные уголки, которые декорированы в преддверии Нового года. В центре установлена елка, где висят символы всех округов области. Гостям предложено также самостоятельно сделать новогоднее украшение. До 31 декабря для посетителей будут организовывать концерты, мастер-классы и различные интерактивности.

По данным издания, в праздничных центрах гостей будут встречать Дед Мороз со Снегурочкой. Они помогут записать видео-поздравление для родных, расскажут о ближайших мероприятиях, поднимут настроение. В декабре юных жителей города ожидает насыщенная праздничная программа. На сценах районных домов культуры и на центральных площадях муниципальных образований пройдут красочные театральные постановки, которые перенесут зрителей в волшебный мир сказок.

Ранее адвокат Дощенко предупредил, что за неправильную установку гирлянды можно получить штраф.