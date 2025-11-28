В каких случаях за установку гирлянды грозит штраф — разбор эксперта

Многие ждут зиму, чтобы украсить свои дома гирляндами для создания новогоднего настроения. Однако такая красота может выйти боком для хозяев, ведь за неправильную установку можно получить штраф. В каких случаях возможно административное наказание, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал адвокат Иван Дощенко.

По его словам, размещение гирлянд на окнах регулируется несколькими аспектами законодательства.

«Внутри квартиры украшения разрешены без ограничений. Однако, если гирлянда размещается снаружи окна, необходимо учитывать, что фасад дома является общим имуществом. Для размещения гирлянды на фасаде теоретически требуется решение общего собрания собственников, особенно если установка предполагает крепеж или изменение внешнего вида здания», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Штраф за гирлянду, продолжил он, может быть наложен не за сам факт ее наличия, а за нарушение правил пожарной безопасности.

«Это может быть связано с использованием некачественной проводки, неправильным монтажом или другими факторами, создающими риск возгорания. В таких случаях применяется статья 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности", предусматривающая штрафы для граждан», — добавил Дощенко.

При первичном нарушении штраф для физлиц составляет от 5 до 15 тыс. рублей, а для юрлиц и вовсе достигает 400 тыс. рублей. При повторном нарушении требований пожарной безопасности размер штрафа для граждан достигает от 12 до 20 тыс. рублей, для зарегистрированных фирм — от 400 до 800 тыс. рублей или возможно приостановление деятельности до 30 суток.

Также не рекомендуется оставлять гирлянду включенной без присмотра, если она не предназначена для непрерывной работы.

«Правила противопожарного режима запрещают это, за исключением приборов, которые по инструкции могут работать постоянно. Если на гирлянде нет указания о возможности круглосуточной работы, ее лучше выключать, уходя из дома. Таким образом, установка гирлянды внутри квартиры не требует согласований. Размещение же гирлянды снаружи требует внимания к целостности фасада и соблюдения правил пожарной безопасности, чтобы избежать проблем с управляющей компанией или МЧС», — заключил адвокат.

Ранее выяснилось, что пострадавшая в доме отдыха в Сургуте получит три компенсации.