«Еще год, и все рухнет»: Преподаватели ОмГУ продолжают обвинять ректора в развале ВУЗа

Сергей Замятин из Томска занял должность ректора ОмГУ им. Достоевского в 2022 году. С тех пор название ВУЗа часто попадает в новостные ленты. Студенты пишут петиции с просьбой сделать ремонт и вернуть профессиональных преподавателей, а педагоги также требуют создать адекватные условия для работы и прекратить необоснованные невыплаты заработной платы и увольнения, сообщает gorod55.ru .

«Я сначала списывала все на некомпетентность и относилась к Замятину как к стихийному бедствию. Но нет… Он сознательно делает все, чтобы уничтожить образование, то, что связано с формированием патриотических чувств, патриотического воспитания, с оборонным комплексом», — добавила Татьяна Смирнова.

Преподаватели ОмГУ рассказали корреспонденту Города55 о своих претензиях. Во-первых, необходимо срочно делать капитальный ремонт во многих корпусах и аудиториях.

Во-вторых, нет возможности проводить занятия. Так, в аудиториях отсутствуют шторы для показа медиа.

Расписание неудобное, а преподаватели обязаны отчитываться о проделанной работе. Библиотеки закрывают. Коллектив молодеет, но собеседница издания отмечает, что не в этом проблема.

Беда университета в том, что молодые специалисты не горят наукой и не хотят работать ответственно.

«Техника вся старая. Нет внутренних грантов для преподавателей и студентов.», - рассказала преподавательница ОмГУ.

Несмотря на критику многих в адрес ректора, есть у него и сторонники.

«Новый ректор — тот, кто делает глобальные изменения, но уже не зависит от мнения университета. Он делает их революционно, но принимает решения, основываясь не на своем сиюминутном желании, как многие это воспринимают. Он прямо говорит, что будет принято такое-то решение, но всегда будут обиженные люди, потому что при этом закрывается их „бизнес“. Сергей Владимирович для многих — очень неудобный ректор», — уточнил собеседник Города55.

Ректор оказывает большую поддержку преподавателям физкультуры: ремонтирует залы и бассейн, выделяет деньги для приобретения новой формы, организовывает тренировки.

Редакция отмечает, что до Сергея Замятина с самого начала существования университета было три человека, которые занимали должность ректора. Причем все они были сначала сотрудниками ВУЗа.

«Эти три ректора не подписали бы просто так заявления на увольнение, встретились, выяснили причину, постарались сделать все, чтобы профессионал остался в университете. Сейчас происходит разбрасывание кадрами. Моя коллега из другого вуза сделала хорошее сравнение: „Университет как дерево: корни — это профессура, ствол — доценты, основные рабочие лошадки, а ветки — молодежь. Если корни рубят, дерево погибает: не сразу, сначала гниет изнутри“. Еще год, и все рухнет», — считает Светлана Корусенко.

Преподаватели отмечают, что все проблемы появились с приходом Замятина. Однако, редакция пишет, что и ранее ВУЗ попадал в скандальные истории: хищение бюджетных средств, возбуждение уголовное дела из-за строительства корпуса, срыв выборов деканов, финансовые сложности.

Ранее преподаватели ОмГУ рассказали о необоснованном лишении их зарплат.