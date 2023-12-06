«Ректору никто не указ»: Преподаватели ОмГУ заявляют о необоснованном лишении их зарплат

Ректор ОмГУ Сергей Замятин принял указ, согласно которому размер заработной платы преподавателей зависит от частоты публикаций научных статей в журналах. Те, кто разместили свой материал на международных порталах, получили прибавку к заработной плате в размере месячного оклада. Преподаватели, опубликовавшие статью в российском издании, были наказаны - им уменьшили зарплату в два раза, сообщает gorod55.ru .

«Руководство вуза сеет рознь среди преподавателей. Ректору никто не указ. Ему все равно на те нормативные документы, которые существуют», — прокомментировала Городу55 сотрудница вуза.

Указ подписан также еще 15 сотрудниками. На основании того, сколько материалов выкладывают преподаватели и какие они выбирают источники, составляют рейтинги эффективности. Те, кого поощряют дополнительными премиями, занимают первые позиции. Они имеют больше привилегий. По такой системе преподаватели работают год, но сейчас они сильно устали от несправедливости.

14 декабря пройдет прямая линия с президентом России. Преподаватели собираются обращаться к Владимиру Путину с просьбой содействовать в изменении рабочих процессов.

Издание не раз писало, что после смены ректора много преподавателей уволилось. Студенты ОмГУ уже составляли петицию с требованием сменить руководство ВУЗа. 2024 человек уже подписали обращение.