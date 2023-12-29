Еще успеете заказать аниматора: Психологи рассказали, как устроить праздник для ребенка

Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе аниматора для ребенка в период новогодних праздников, сообщает karelinform.ru .

Психологи предлагают обратить внимание на три фактора. Традиционно в период новогодних праздников аниматоры являются в образе Деда Мороза и Снегурочки.

Первый фактор - это личные предпочтения ребенка. Только мнение самого маленького члена семьи надо узнавать хотя бы по исполнению ему трех лет. До этого времени малыш может просто испугаться.

Второй фактор - важно учитывать возраст ребенка. Чем младше, тем меньше времени ребенок может играть. Аниматоры предлагают экспресс-поздравления (длится около 15 минут) и шоу-программу с конкурсами и танцами. Не стоит перегружать ребенка.

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Третий фактор - при выборе времени для приглашения аниматоров рекомендовано учитывать привычный график ребенка. Важно, чтобы он не хотел спасть и есть. Тогда ребенок не станет капризничать, а будет веселиться вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Роспотребнадзор напоминает о важности заключения контракта с аниматорами. Более востребованный тот ведущий праздника, который имеет педагогическое или психологическое образование. Обязательно стоит изучить отзывы об аниматоре.

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