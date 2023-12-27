Губернатор Подмосковья исполнит три детские мечты с кремлевской «Елки желаний»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнит три детские мечты с кремлевской «Елки желаний». Новогодние деревья, украшенные открытками с заветными мечтами детей, были установлены в Александровском зале перед Госсоветом.

Воробьев снял три открытки. Ему попались желания трехлетнего Тимофея из поселка Седово ДНР, четырехлетнего Славы из Монино и 14-летней Арины из Серебряных Прудов. Все трое мечтают о велосипедах.

«Обязательно исполним каждое желание. Очень важно, чтобы все, о чем мечтают наши дети, исполнялось. И волшебный Дед Мороз всегда приходит на помощь тем, у кого много друзей. А у этих ребят друзья есть», - сказал губернатор.

Ранее Воробьев снял с аналогичного праздничного дерева три елочных шарика с желаниями детей из Подмосковья.