«Есть люди на белом свете»: Украинский пленный благодарит врачей РФ за сохранение ноги

Украинский военный Станислав Краевский, который сдался в плен военным РФ, рассказывает агентству «РИА Новости» о том, как донецкие медики стараются спасти его ногу.

Станислав Краевский рассказал, что попал на первую линии обороны достаточно быстро. Он отметил, что на Украине все происходит слишком быстро: и военных обучают наспех, и сразу отправляют в самые ожесточенные бои. Когда его взяли в плен, он находился под Угледаром. На глазах военного за считанные секунды гибло много людей. Один из снарядов разорвался над головой. Была сильно травмирована нога.

«Ваши военные влетели в окоп, я на земле. Сказали «сдавайся». А куда мне (сопротивляться)? Оружия нету, раненый», - делится воспоминаниями украинский военный Станислав Краевский

Военный ВСУ рассказывает, что был уверен, что после попадания в плен начнутся пытки и издевательства. Но этого не произошло. Бойца доставили в больницу. Уже длительное время медики делают все возможное, чтобы сохранить ногу. Станислав был уверен, что ногу просто ампутируют и не будут стараться что-либо предпринять.

«Я не ожидал, что такое будет, честно говоря. Нам говорили, что над нами (будут издеваться). А тут оказалось, что совсем оно не так. Думал, что мне просто ногу отрежут по самое колено - что с тобой возиться, да и все дела. Есть люди на белом свете», - рассказывает украинский пленный

Военный Станислав Краевский лечится в одной из донецких больниц. Рассказывает, что медперсонал относится к нему уважительно. Он отмечает, что в Харькове люди настроены на то, чтобы присоединиться к России. Сам военный считает, что главное жить дружно и мирно.