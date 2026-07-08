Тренер сборной Египта обвинил ФИФА в антиарабском заговоре

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан после поражения в 1/8 финала чемпионата мира от Аргентины (2:3) заявил, что ФИФА настроена против арабских и африканских команд.

Египет вел со счетом 2:0, но в концовке матча Аргентина забила три мяча. Проигравшие уверены, что все дело в предвзятом судействе француза Франсуа Летескье.

«Считаю, по отношению к нашим ребятам, к египтянам и вообще к арабам произошла несправедливость. Но я говорю египетским болельщикам, всему египетскому народу, арабам и африканцам: не расстраивайтесь. Иногда можно сделать все возможное, но существуют внешние факторы, которые делают задачу гораздо сложнее», — сказал Хассан.

По его убеждению, ФИФА была заинтересована в дальнейшем проходе Аргентины с Лионелем Месси с маркетинговой точки зрения.

Египетская футбольная ассоциация подала официальную жалобу на судейскую бригаду. Одним из оснований жалобы стало игнорирование главным арбитром жеста Хассана, означающего «Нет расизму».