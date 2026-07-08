Швейцария стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира
Швейцария прошла Колумбию в серии пенальти на чемпионате мира по футболу
Фото: [ФИФА]
Сборная Швейцарии стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу. Европейская команда одолела Колумбию в серии послематчевых пенальти 0:0 (4:3 — пен.).
Матч проходил в жесткой борьбе, почти без голевых моментов. По xG (ожидаемым голам) у Колумбии 0.42, у Швейцарии и вовсе — 0.33. Зато команды совершили 43 фола на двоих.
В серии пенальти Грегор Кубель отразил удар Кучо Эрнандеса, а Давинсон Санчес зарядил в перекладину. У швейцарцев было на один промах меньше: Мануэль Аканджи пробил выше ворот.
Таким образом, стали известны все участники четвертьфинала. В эту стадию прошли шесть европейских сборных, а также по одной команде из Южной Америки и Африки. Франция сыграет с Марокко, Норвегия — с Англией, Испания — с Бельгией, Аргентина — с Швейцарией.