Швейцария стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира

Матч проходил в жесткой борьбе, почти без голевых моментов. По xG (ожидаемым голам) у Колумбии 0.42, у Швейцарии и вовсе — 0.33. Зато команды совершили 43 фола на двоих.

В серии пенальти Грегор Кубель отразил удар Кучо Эрнандеса, а Давинсон Санчес зарядил в перекладину. У швейцарцев было на один промах меньше: Мануэль Аканджи пробил выше ворот.

Таким образом, стали известны все участники четвертьфинала. В эту стадию прошли шесть европейских сборных, а также по одной команде из Южной Америки и Африки. Франция сыграет с Марокко, Норвегия — с Англией, Испания — с Бельгией, Аргентина — с Швейцарией.