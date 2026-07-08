Атака БПЛА ВСУ на регионы России 8 июля 2026: 62 дрона над Ленобластью, 3 над Москвой

В ночь на 8 июля 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет пришелся на Ленинградскую область, где силами ПВО уничтожено 62 БПЛА, зафиксированы повреждения инфраструктуры. На подлете к Москве сбиты три дрона, в Ярославской области из-за угрозы атаки перекрыто движение в сторону столицы, а в ряде регионов объявлена опасность БПЛА.

Ленинградская область: 62 сбитых БПЛА, повреждения инфраструктуры

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении очередной атаки украинских беспилотников. Силы ПВО сбили 62 БПЛА над регионом. Зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк. По предварительным данным, пострадавших нет.

Москва и Московская область: 3 сбитых БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью 8 июля силы ПВО Минобороны отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее ночью на территории Московской области дважды объявлялась ракетная опасность. В аэропортах Домодедово и Внуково вводились временные ограничения на полеты.

Ярославская область: перекрытие трассы в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы — от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Глава региона рекомендовал воздержаться от поездок в указанном направлении или выбирать маршрут в объезд. В Ярославской области объявлена беспилотная опасность.

Тульская область: 1 сбитый БПЛА

Ночью 8 июля силы ПВО нейтрализовали в Тульской области один украинский беспилотник, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. При этом опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Оренбургская область: объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев объявил на территории региона опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Другие регионы: воздушная тревога

Ранее 8 июля воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах, в том числе в Татарстане, Чувашии, Ульяновской и Самарской областях.