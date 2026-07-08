Защита детей и семей: в Думе готовят нормы по размеру алиментов

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов готовит к внесению в парламент законопроект, который установит минимальные и максимальные границы алиментов. Документ есть в распоряжении ТАСС .

Инициатива предполагает поправки в Семейный кодекс РФ. Сейчас при отсутствии соглашения алименты составляют четверть заработка на одного ребенка, треть — на двух, половину — на трех и более. Законопроект предлагает снизить долю выплат на двух и более детей до одной трети заработка.

Кроме того, документ вводит «коридор» алиментов: сумма на каждого ребенка не должна быть меньше половины прожиточного минимума для детей, а общий размер выплат — не превышать полутора прожиточных минимумов. При этом суд по‑прежнему сможет корректировать эти доли с учетом материального и семейного положения сторон, чтобы соблюсти баланс интересов.

По словам Кузнецова, цель законопроекта — защитить ребенка от двух крайностей: от мизерных выплат и от использования алиментов как инструмента манипуляций. Депутат подчеркивает, что инициатива призвана укрепить институт семьи, устранить экономические стимулы для ее разрушения и мотивировать родителей договариваться между собой.