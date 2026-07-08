Международный союз биатлонистов (IBU) не допустит российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил ТАСС глава IBU Олле Далин.

Президент МОК Кирсти Ковентри рекомендовала снять все ограничения с российских спортсменов, но отметила, что решения по допуску россиян в отдельных видах спорта принимают федерации. Именно на этот момент сослался в своем заявлении Далин.

Он сказал, что Исполком IBU сформировал мониторинговую группу, которая будет отслеживать ситуацию. Фактически это означает безвременное продолжение бана россиян. Аналогичную русофобскую позицию заняла Международная федерация легкой атлетики (World Athletics).

МОК восстановил в своих правах Олимпийский комитет России (ОКР). Это решение вызвало возмущение у киевского режима. Официальный представитель МИД России Мария Захарова язвительно отреагировала на истерику Киева.