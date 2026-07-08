Тренер Египта впервые на ЧМ показал жест «Нет расизму»: арбитр его проигнорировал

Сборная Египта вела 2:0 и была близка к тому, чтобы выбить из турнира действующих чемпионов мира. Но в концовке матча аргентинцы забили три мяча за 13 минут и вырвали победу. По мнению египтян, команде Лионеля Месси помогло предвзятое судейство.

Как сообщает Marca, одним из оснований жалобы стало игнорирование главным арбитром жеста тренера египтян Хоссама Хассана. В концовке матча специалист поднимал над головой скрещенные руки. Этот жест означает «Нет расизму», и по новому протоколу арбитр должен немедленно остановить матч и разобраться, что же произошло.

Хассан стал первым, кто применил этот жест на чемпионате мира, но Летескье никак на него не отреагировал.

Хоссам Хассан после матча заявил, что чемпионат мира сфальсифицирован, поскольку в ФИФА из маркетинговых соображений хотели, чтобы победила Аргентина с Месси.