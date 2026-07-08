Мария Захарова язвительно отреагировала на жалобу Киева в МОК
Захарова о жалобе Киева в МОК: «Все дела переделали, можно и за спорт взяться»
Фото: [МОК]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова язвительно отреагировала на реакцию киевского режима по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) снять все ограничения с российских спортсменов.
Во вторник, 7 июля, МОК восстановил в своих правах Олимпийский комитет России (ОКР) и отменил рекомендацию по ограничению участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Из Киева в МОК тут же полетел призыв отменить данное решение.
«В рейхе 404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить. Все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — написала Захарова в соцсетях.
Спикер МИД РФ отметила, что в решении МОК возобладал здравый смысл.
Ранее депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала главную задачу для российских спортсменов после снятия ограничений МОК.