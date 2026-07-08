Мария Захарова язвительно отреагировала на жалобу Киева в МОК

«В рейхе 404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить. Все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — написала Захарова в соцсетях.