Главный тренер Египта после поражения от Аргентины заявил, что чемпионат мира сфальсифицирован
Тренер Египта Хассан: «В ФИФА хотели, чтобы победила Аргентина, чтобы был Месси»
Фото: [ФИФА]
Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан после матча 1/8 финала с Аргентиной (2:3) заявил, что матч был явно договорным и сфальсифицированным со стороны ФИФА. Специалист уверен, что арбитр матча Франсуа Летескье откровенно был на стороне соперника.
Египтяне вели со счетом 2:0, но пропустили три мяча в заключительную четверть часа. Африканская сборная жалуется на отмененный гол и неназначенный пенальти в концовке матча.
«Это был явно договорной матч — весь мир это видел. Возможно, дело в маркетинге. Возможно, кому-то хотелось сделать так, чтобы на чемпионате мира победили те, кого они хотели видеть. Чтобы снова победила Аргентина, чтобы был Месси», — заявил Хассан.
Автор второго гола египтян Мостафа Зико также уверяет, что арбитр с первых минут был настроен против его команды.
Экс-арбитр, автор канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев считает, что Летескье принял правильные решения, хотя ситуации, к эпизоды, на которые указывают египтяне, действительно были непростыми.
Лионель Месси в первом тайме не реализовал пенальти (уже четвертый на чемпионатах мира), зато в концовке матча по-настоящему включился и записал на свой счет гол и передачу.
Аргентина в четвертьфинале сыграет с Швейцарией.