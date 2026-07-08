Подмосковье рвется в лидеры: спрос на дорожных рабочих вырос на 35 процентов, и это только начало

Российские работодатели весной и в начале лета 2026 года вдвое увеличили набор дорожных рабочих. По данным аналитиков «Авито Работы», число вакансий по стране выросло на 111 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Московская область оказалась на девятом месте с приростом в 35 процентов, передает REGIONS .

Лидерами по динамике стали Брянская область, где спрос подскочил в 2,5 раза, Рязанская область с почти 2,5-кратным ростом и Ивановская область, нарастившая число предложений более чем в 2,4 раза. В пятерку также вошли Саратовская область и Пермский край — оба региона прибавили по 135 процентов. Замыкают первую десятку Вологодская, Калужская, Владимирская, Московская и Ростовская области.

Директор бизнес-направления «Авито Работы» Андрей Кучеренков пояснил, что ажиотажный спрос напрямую связан с масштабной дорожной программой. По его словам, только на федеральной сети планируется отремонтировать почти 5,5 тысячи километров дорог, а в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» — привести в нормативное состояние свыше 19 тысяч километров региональных и местных трасс. Компании уже на этапе подготовки активно нанимают рабочих, чтобы уложиться в установленные сроки.