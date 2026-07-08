246 молодых семей в Подмосковье получили жилищные сертификаты

В Московской области с начала 2026 года жилищные сертификаты для улучшения жилищных условий получили 246 молодых семей. Об этом ТАСС сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Всего за пять лет действия программы «Молодая семья» (с 2021 года) сертификаты выдали более чем 1,3 тыс. семей. Среди них — 400 многодетных семей и 23 семьи участников СВО.

Цель программы — помочь молодым семьям приобрести жилье или построить дом за счет социальных выплат. Чтобы участвовать в программе, нужно соответствовать ряду условий: возраст супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет; семья должна быть признана нуждающейся в жилье и проживать в Подмосковье; кроме того, у семьи должны быть доходы или другие средства, достаточные для оплаты той части стоимости жилья, которая превышает размер выплаты.