«Есть над чем работать»: Президент назвал преимущества и недостатки экономики России

Президент России Владимир Путин в четверг, 11 января, проводит встречу с дальневосточными предпринимателями. В ходе мероприятия лидер РФ рассказал о текущем состоянии экономики, сообщает ТАСС .

Владимир Путин напомнил, что некоторые страны негативно настроены по отношению к России, поэтому всячески препятствуют ее развитию, например, вводят различные ограничения. Несмотря на это, экономика России продолжает успешно развиваться.

«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом - первые в Европе», - отметил Владимир Путин

Первые в Европе, но и в рейтинге по миру занимаем высокие позиции - пятое место после Китая, США, Индии и Японии. Владимир Путин обратил внимание, что Россия обогнала ФРГ.

Однако, правительству есть над чем работать, признает президент.

«По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться. Поэтому тут есть над чем работать», - отметил Владимир Путин

В ходе встречи произошла дискуссия. Так, председатель «Деловой России» Алексей Репик высказал мнение, что экономика Японии стала слабой и теряет свои позиции. Президент не согласен. Он назвал японскую экономику высокотехнологичной, что свойственно многим странам Европы.

Президент Путин ранее сообщил, что намерен баллотироваться на выборах, которые запланированы на март 2024 года. Политолог Артем Макаев провел анализ для интернет-издания «Подмосковье сегодня» с целью определить, кто из заявленных кандидатов на выборы самый влиятельный.