«Это бюрократическая уловка»: бывший депутат оценил отказ Конституционного совета РТ разрешить разные цвета авто в такси

Жительнице Казани не удалось оспорить в Конституционном совете Республики Татарстан закон, запрещающий работать в такси на машине любого цвета, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По информации издания, на территории республики разрешено принимать заказы на автомобилях исключительно желтого и белого цвета. Истец Диляра Юсупова владеет машиной марки Renault Logan синего цвета. Женщина хотела работать в такси, но перекрашивать авто не планировала. В региональном Минтрансе внести в региональный реестр легковых такси данные о машине женщины отказались.

«Я всего лишь хотела работать и зарабатывать с тем, что у меня есть. Мой муж подарил мне эту машину, а потом умер. Я не хотела бы менять ее цвет», — отметила Юсупова.

Юлия высказала мнение, что пассажиру непринципиален цвет автомобиля. Намного важнее, насколько чистый салон, была ли поездка безопасной, адекватная ли стоимость, своевременно ли приехала машина.

Бывший депутат Госдумы РФ, основатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков придерживается аналогичного мнения. Он считает, что вопрос цвета такси неактуальный. В современное время пассажир заказывает такси чаще всего через приложения в интернете. Ему приходит необходимая информация: марка, время. Цвет клиенту не настолько важен.

«Это просто чиновничья дурь, по-другому я это назвать не могу… Это бюрократическая уловка, чтобы выдавить с рынка конкурентов и завести компании, которые могут себе позволить перекрасить парк», — возмутился бывший депутат.

В Минтрансе и Госсовете РТ считают, что единый формат цвета установлены ради безопасности граждан. В противном случае ситуацией могут пользоваться мошенники.

