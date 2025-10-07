В Госдуме оценили инициативу обязать неработающих жителей РФ платить за ОМС

Инициатива о введении платежей за обязательное медицинское страхование для неработающих граждан требует тщательного анализа и сбалансированного подхода. Как заявила в интервью Pravda.Ru депутат Госдумы Светлана Бессараб, данное предложение, озвученное председателем Совета Федерации, должно рассматриваться с учетом защиты конституционных прав граждан и социально-экономических реалий.

Парламентарий подчеркнула, что действующая система финансирования здравоохранения создает значительную нагрузку на региональные бюджеты, где расходы на медицинское обслуживание неработающего населения иногда сопоставимы с затратами на капитальное строительство. При этом ключевой проблемой остается дифференциация граждан по их реальным экономическим возможностям — от жителей депрессивных территорий с ограниченным доступом к рынку труда до сознательно уклоняющихся от официального трудоустройства.

Депутат указала на необходимость создания прозрачного механизма оценки платежеспособности, использующего современные цифровые технологии. Такой подход позволил бы перейти от универсальной поддержки к адресной помощи, исключив необоснованную нагрузку на тех, кто объективно лишен возможности регулярных взносов.

По ее словам, реформирование системы ОМС должно сочетать фискальную целесообразность с социальной справедливостью. Использование цифровых платформ для анализа финансовой активности граждан может стать компромиссным решением, обеспечивающим как пополнение бюджета, так и сохранение медицинских гарантий для уязвимых категорий населения.

