«Это хороший знак»: игры пяти кабанят попали в объектив фотоловушки в Подмосковье

Охотник и любитель природы Александр Фомин при помощи одной из своих фотоловушек зафиксировал появление пятерых маленьких кабанят на поляне в лесах подмосковных Серебряных Прудов, сообщил REGIONS.

По информации издания, кабанята пришли на полянку, где было рассыпано зерно. Звери радостно отреагировали на угощение. Они азартно толкались и резвились. Вскоре в кадре появилась крупная самка, которая сначала проявила бдительность: внимательно оценила ситуацию вокруг. Предположительно, поросятам около 2-3 месяцев.

«Это редкий и радостный момент — увидеть здоровое, многочисленное потомство дикого кабана. То, что самка вырастила пятерых детенышей, говорит о благоприятных условиях: достаточно корма, мало вмешательства человека и хорошие укрытия. Это хороший знак для экосистемы нашего края», — прокомментировал Александр.

Александр отметил, что видео с лесными обитателями получилось милым. Однако предупредил, что реальная встреча с семьей кабанов может нести человеку угрозу. Кабаны-мамы защищают свою потомство, поэтому могут проявлять агрессию. В последние годы численность диких кабанов в лесах Серебряных Прудов растет. Охотник предупредил, что при встрече с животными стоит проявлять бдительность: не стоит кормить, близко приближаться или пытаться напугать. Дикие кабаны — одни из самых приспособляемых животных в Подмосковье, что не исключает возможность увидеть животных лично.

