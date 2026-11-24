Мина родом из Египта служил в Котуане под началом центуриона Фирмилиана. Во время гонений при Диоклетиане и Максимиане он оставил службу и ушел в горы молиться. Позже святой пришел в город в разгар языческого праздника и начал проповедовать. Его схватили и привели к правителю, а после отказа принести жертву богам обезглавили в 304 году.

Виктор и Степанида пострадали в Дамаске во II веке. Виктор служил в войсках императора Марка Аврелия, но, признав себя христианином, отказался приносить жертву богам. Он выдержал пытки невредимым, а ослепшие воины по его молитве прозрели. Увидев чудеса, Степанида, молодая жена одного из палачей, открыто прославила Спасителя. Ее привязали к двум пальмам, которые разорвали мученицу, а Виктора обезглавили.

Викентий был учеником епископа Августополя (ныне Сарагоса) Валерия, который рукоположил его в диаконы. При правителе Дациане обоих доставили в Валенсию и держали в темнице без еды и воды. На допросе вместо епископа выступил Викентий с проповедью, после чего его подвергли пыткам и в 304 году сожгли.

Феодор Студит родился в Константинополе в 758 году в семье сборщика податей. Он прославился в спорах об иконопочитании, стал игуменом, написал устав Студийского монастыря и каноны, не раз был в ссылке. Феодор скончался в 826 году.

Именины 24 ноября отмечают Степанида, Виктор, Викентий, Евгений, Максим, Степан и Федор.