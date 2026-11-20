В музее «Сенницкая библиотека графини Келлер» в Коломне проходит серия мастер-классов «Подарок на Новый год». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках занятия взрослым и детям расскажут о традициях празднования Рождества и Нового года в старинной графской усадьбе: как наряжали елку, какие книги было принято читать детям в зимние вечера, какие подарки прятали среди пушистых ветвей и как готовили традиционные рождественские сладости.

В научной части занятия гости смогут изучить строение кристаллов минералов и сахара под микроскопом, а затем покроют блестящей карамельной оболочкой орех или дольку мандарина, превратив их в «драгоценный хрусталь». В завершении пройдет творческая часть — Рождественская мастерская Чарльза Диккенса, где будет изготовлен подарок своими руками: викторианская игрушка, которую можно забрать с собой.

Мастер-классы «Подарок на Новый год» проходят еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье, а также все январские праздники до 15 января.

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*Возрастное ограничение 6+