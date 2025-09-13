«Это просто позор»: фон дер Ляйен осудили за очередную просьбу выделить деньги Киеву
Филиппо назвал позором просьбы фон дер Ляйен снова выделить деньги Киеву
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что ежегодное обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Европейскому парламенту превратилось в попрошайничество из-за требования в очередной раз выделить помощь Украине, сообщило РИА Новости.
По словам политика, Урсула фон дер Ляйен называет актуальный размер помощи. По ее информации, он составляет €170 млрд. Однако глава требует увеличить размер материальной помощи Киеву. Подобные заявления звучат каждый год, отметил политик.
«Это просто позор», — считает политик.
Политик рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к главе Еврокомиссии с просьбой переложить расходы на выплату заработной платы военнослужащим на страны ЕС. Флориан Филиппо считает, что фон дер Ляйен будет поддерживать инвестиции в потенциал ВСУ. Спикер высказал мнение, что лидеров стран ЕС не спрашивали, согласны ли они на такие расходы.
По информации издания, на собрании глава Еврокомиссии выступила с инициативой направить средства, полученные с замороженных российских активов, на помощь Украине. Спикер проинформировала коллег о новой программе сотрудничества с Украиной. Она сообщила, что Европа продолжит финансирование Киева и вступит в альянс по беспилотникам с Киевом.
