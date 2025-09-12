Принц Гарри неожиданно приехал Киев

Принц Гарри неожиданно прибыл в Киев по приглашению украинского правительства, сообщила газета The Guardian. Представитель британской короны намерен поддержать реабилитацию военнослужащих ВСУ, получивших ранения в ходе боевых действий.

По данным источников, принца Гарри пригласила основательница украинского центра травматологии Superhumans Ольга Руднева.

Отмечается, что принц особое внимание в рамках своего визита уделит проектам фонда Invictus Games Foundation, направленным на расширение помощи по всей территории Украины.

В столице Украины также приехал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его на железнодорожном вокзале встретил украинские коллега Андрей Сибига.

Визиты высокопоставленных западных чиновников и звезд на Украину — не редкое явление. Зачастую этим случаям посвящают отдельные PR-сюжеты на украинских и иностранных телеканалах.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил и неготовности Киева к переговорам с Москвой.