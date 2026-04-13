«Это спасет Украину»: политтехнолог Ведутов объяснил, как выборы в Венгрии отразятся на событиях в зоне СВО

Политтехнолог Олег Ведутов высказал мнение, что победа на парламентских выборах венгерской партии «Тиса» может привести к предоставлению Украине кредита на сумму €90 млрд от Евросоюза, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт считает, что ключевая история, которая сейчас находится в центре внимания, — это решение Европы о выделении помощи Украине в размере €90 млрд. Как сообщается, из этой суммы больше половины направят на военные нужды. Ранее данную выплату блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Это в определенной степени спасет Украину, которая сейчас находится в шаге от финансовой ямы. Это позволит им воевать еще год-два. Эта история непростая», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, самая непреклонная позиция ранее была именно у премьер-министра Венгрии. Словакия также заявляла, что будет голосовать против выделения денег. Однако правительству страны, по мнению Ведутова, не удастся воспрепятствовать этому решению в одиночку. Кредит Украине, скорее всего, будет выделен.

По словам аналитика, нельзя исключать и того, что в обозримой перспективе российско-венгерские отношения утратят былую теплоту. Аналогичное охлаждение, полагает он, ожидает и связи между Вашингтоном и Будапештом.

Тем не менее, как подчеркивает эксперт, венгерская экономика по-прежнему сильно привязана к поставкам газа из России и к кредитам из Соединенных Штатов. Учитывая этот фактор, новый кабинет министров страны, скорее всего, в конечном счете вернется к линии, которая мало чем будет отличаться от политического курса, проводимого Виктором Орбаном.

