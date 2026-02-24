В середине февраля в Тюмени резко подорожали огурцы. Через неделю стоимость овощей снова выросла, сообщил nashgorod.ru.

По информации издания, огурцы в Тюмени привозят из Казахстана. Также на рынках предложен широкий ассортимент товара местного выращивания. В середине февраля цена достигала 269 руб. Теперь стоимость выросла до 299 руб. Отечественные огурцы подорожали до 350 руб. за килограмм. Цена на среднеплодные развесные овощи выросла с 254 руб., которые фиксировались неделю назад, до 320 руб.

«Это уже перебор. Огурцы как мясо стоят», — бросает покупательница, аккуратно перекладывая два небольших огурца в пакет вместо привычного килограмма.

По данным издания, в магазинах и на рынке в Тюмени можно приобрести огурцы поштучно. Товар расфасован в индивидуальной упаковке. Корреспондент обратил внимание, что многие покупатели берут огурец, рассматривают, но в корзину не кладут. Возможная причина — стоимость. Один огурец оценен в 190 руб.

Товаровед Ксения Полуянова высказала мнение, что жители Тюмени переживают «огуречный шок». По ее наблюдениям, в начале января покупатели могли покупать огурцы в большем количестве. Теперь люди вынуждены брать несколько овощей.

«Причем повышенный спрос именно на поштучно фасованные варианты. Людям психологически проще заплатить 180–190 руб. за один огурец, чем сразу 320–350 за килограмм», — отмечает она.

Эксперт связывает рост цены с несколькими факторами. Во-первых, продавцы предлагали товар, приобретенный ранее. Во-вторых, в феврале в теплицах уже не так много урожая.

«Когда объемы поставок нестабильны, цена может корректироваться несколько недель подряд», — указывает она.

Ранее сообщалось, что в Башкирии цены на яйца подскочили на 7,7% за неделю.