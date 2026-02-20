Яйца рванули вверх за два месяца до Пасхи: в Башкирии цены подскочили на 7,7% за неделю

По данным издания, на протяжении недели стоимость яиц поднялась на 7,68%. Десяток оценивается в 80 руб. 23 коп. Обычно подорожание происходит в преддверии Пасхи, но до праздника еще больше двух месяцев. Причины, по которым производители и продавцы подняли стоимость продукта, неизвестны.

Продуктовая инфляция затронула и овощной отдел. Следом за подорожавшими яйцами рост цен продолжили корнеплоды. Картофель поднялся в цене на 5,73%, достигнув отметки 38,9 руб. за килограмм. Морковь, свекла и репчатый лук также прибавили в стоимости — от 2% до 3,5%. Однако абсолютным лидером по цене остаются огурцы: за килограмм теперь просят 323,9 руб., хотя их подорожание оказалось менее стремительным, чем у овощей «борщевого набора».

Ранее сообщалось, что молодая среднестатистическая семья в Уфе тратит ежемесячно от 115 тыс. руб.