«Евдокия» и «Алена» пробивают путь: как сейчас выглядит стройка метро в Нижнем Новгороде

Возведение станций метро «Сенная» и «Площадь Свободы» в Нижнем Новгороде планируют завершить к 1 августа 2027 года, хотя контракт действует до 25 декабря 2027-го, сообщил newsnn.ru. Корреспондент издания побывал на стройплощадках и выяснил, как изменилась ситуация с лета 2026 года.

По информации издания, на одном из участков, где прокладывают тоннель между «Горьковской» и площадью Свободы, подготовительные работы начались раньше всего. Сейчас стройка идет полным ходом: основные действия переместились под землю, в котловане видны рабочие и техника. Сквозь грунт пробиваются тоннелепроходческие щиты «Евдокия» и «Алена».

По данным издания, самый важный участок — под площадью Свободы, где расположится новая станция. Ему предшествовала долгая работа по выносу коммуникаций: площадь закрыли для транспорта и пешеходов еще в 2023 году, а затем обустроили объездные дороги. Сейчас на поверхности осталось минимум техники — большинство строителей, как и на соседнем участке, спустились под землю.

Позже всего начали осваивать территорию возле торгового центра, где строят вентиляционную шахту для метрополитена и систему удаления излишков грунтовых вод. По информации издания, результаты труда рабочих с поверхности пока не видны, но котлован заметно углубился.

По информации издания, именно с участка, где раньше располагался автовокзал, в январе 2024 года отправился в путь первый щит «Владимир». Он соединил площади Свободы и Сенную. Работы в котловане продолжаются до сих пор: снаружи уже не видно бетонных колец для тоннеля, но под брезентом угадываются круглые детали щита. Из-за забора выглядывают турбины, подающие свежий воздух в забой. Чуть дальше вдоль улицы по-прежнему стоят башенные краны и идет укладка коммуникаций для дополнительных тоннелей, где будут разворачиваться составы.

Ранее сообщалось, что в снесенных домах в омских Нефтяниках числятся нерасселенными 26 квартир.