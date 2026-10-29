«Сухая аномалия»: синоптик раскрыла, какой будет погода в Подмосковье в ноябре и почему снега пока не ждать

Октябрь 2026 года рискует войти в историю Москвы как самый теплый за весь период наблюдений, который ведется с 1879 года: среднемесячная температура ожидается почти на 3,5 градуса выше нормы. О том, сохранится ли аномальное тепло в ноябре, какой погоды ждать жителям столицы и Подмосковья и когда пойдет мокрый снег, REGIONS рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

Прогноз на ноябрь

В столичном регионе последний осенний месяц тоже обещает быть теплее климатической нормы. Впрочем, по словам Поздняковой, предварительные прогнозы не предвещают сильных осадков.

«По всем прогнозам ноябрь у нас тоже обещает быть с положительной аномалией. И по количеству осадков он не должен быть излишне сырым. Возможно, ноябрь окажется таким же сухим, как сентябрь и октябрь», — пояснила специалист.

Но это не значит, что теплая одежда весь месяц останется в шкафу. По информации эксперта, даже при положительной аномалии не исключены похолодания, ночные заморозки и смешанные осадки. Как отметила синоптик, в первые пять дней ноября осадки, если и выпадут, то скорее в виде дождя и мокрого снега, а не устойчивого снегопада.

Первый снег и приход зимы

Точная дата первого снегопада пока не определена. По наблюдениям Поздняковой, прогнозы появления снега и смешанных осадков уже не раз сдвигались на более поздние сроки. Так что ждать, что мокрый снег сразу уступит место полноценному зимнему покрову, не стоит.

«Прогнозировать осадки на месяц вперед довольно сложно. Большинство моделей показывают количество осадков, близкое к климатической норме, но фактическая погода не всегда соответствует расчетам», — отметила Позднякова.

По данным эксперта, на глобальные погодные процессы влияет и Эль-Ниньо — климатическое явление, при котором аномально повышается температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. По данным американского Национального управления океанических и атмосферных исследований, в октябре 2026 года оно продолжило усиливаться, а сильная фаза может продержаться всю зиму. Однако Позднякова подчеркнула: напрямую увязывать с ним теплый ноябрь в Подмосковье нельзя — влияние Эль-Ниньо на погоду конкретного региона зависит от множества атмосферных факторов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 29 октября ожидается до +15 °C.