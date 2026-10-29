От соцработника до спасателя: список профессий, которым в Подмосковье дают служебное жилье

Отдельные категории востребованных специалистов, устраивающихся на работу в Московской области, могут получить служебное жилье. О том, на каких условиях и по каким правилам выделяются такие квадратные метры, REGIONS рассказал Роман Шамнэ — председатель Комитета по строительной политике, энергетике, ЖКХ и транспортно-дорожному комплексу Московской областной Думы.

Как пояснил депутат, служебные помещения предоставляют сотрудникам на время действия трудовых отношений. Главное условие — человек должен быть признан нуждающимся в жилье. Чтобы попасть в очередь на получение, необходимо подать заявление в соответствующий орган государственной власти Подмосковья, добавил он.

«Квартира или дом предоставляются тем, кто состоит на учете как нуждающийся в жилье, по договору найма на период трудовых отношений», — пояснил Шамнэ.

По словам Шамнэ, в регионе на служебные квадратные метры могут рассчитывать сотрудники ряда государственных учреждений. В их числе — работники социального обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Также право есть у специалистов сферы культуры и архивной сферы.

Помимо этого, по данным депутата, претендовать на жилье могут сотрудники структур, защищающих население от ЧС природного и техногенного характера, занимающихся тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ. Замыкают список работники организаций, которые охраняют леса от пожаров и проводят мероприятия по их сохранению в регионе.

«Не позднее, чем через 15 рабочих дней со дня подачи заявления и необходимых документов гражданину предоставляется письменный ответ о принятом решении», — отметил парламентарий.

Депутат Мособлдумы особо отметил: приватизировать служебное жилье нельзя. Площадь помещения определяется установленными нормами. Он также добавил, что гражданину могут выделить жилье меньше нормы — но только с его согласия.

«Для одного человека положено не менее 33 кв. метров, для семьи из двух человек — не менее 42 кв. метров общей площади. Если семья состоит из трех и более человек, то на каждого выделяется не менее 18 кв. метров общей площади», — перечислил собеседник издания.

Ранее депутат Говырин рассказал, что компенсация аренды для медиков может достигать ₽45 тыс. в Московской области.