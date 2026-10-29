Виртуальный консультант против хаоса на платформах: как ЦППК помогает пассажирам разбираться в сбоях электричек

В воскресенье, 25 октября, пригородные поезда перешли на зимний график. Уже в первые дни работы по новому расписанию часть пассажиров Казанского направления столкнулась с проблемой: на платформах начали скапливаться люди. Некоторые отмечали, что не могут уехать на работу. В Центральной пригородной пассажирской компании REGIONS объяснили : сам по себе переход на зимнее расписание не становится причиной столпотворений.

«Переходы на летнее и зимнее расписания существуют испокон веков, и они никак не связаны со скоплением людей на платформах. Здесь другие причины. Каждый случай надо разбирать отдельно», — подчеркнули в пресс-службе перевозчика.

Один из таких случаев произошел в понедельник, 26 октября, на станции Коренево. В 08:03 не отправился электропоезд № 7191, следующий из Шатуры в Москву. Платформа моментально заполнилась людьми: пассажиры торопились на работу и не могли уехать. Как уточнили в беседе с REGIONS представители перевозчика, вернуть деньги за билет на обычную электричку нельзя — компенсация положена, только если поезд задержался на час и дольше. Билет действует почти сутки, поэтому у пассажиров есть возможность поехать следующим составом.

В ЦППК причиной инцидента назвали задержку выдачи локомотива. Электричка прибыла, но с опозданием на 17 минут.

По словам представителей компании, быстро реагировать на подобные ситуации и отвечать на вопросы пассажиров помогает виртуальный консультант. Этот цифровой сервис позволяет людям оперативно получать нужную информацию, не тратя время на звонки и ожидание.

«Обратившись к виртуальному консультанту, можно получить актуальную информацию о покупке, оформлении и активации билетов, действии льгот, условиях абонементов, особенностях возвратов. Также система предоставляет информацию о расписании поездов, стоимости разовых билетов, абонементов. При необходимости к диалогу подключается оператор», — отметили в ЦППК.

Согласно данным ЦППК, чаще всего пассажиры обращаются через мобильное приложение — более 44 тыс. запросов за год. Еще более 23 тыс. обращений поступило через сайт, более 21 тыс. — через QR-коды и более 4 тыс. — через мессенджеры. Самыми популярными темами стали проездные документы, работа сайта и приложения, а также изменения в расписании.

Отыскать виртуального помощника можно на официальном сайте ЦППК — его значок находится в правом нижнем углу каждой страницы. В мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» он размещен в разделе «Контакты». В поездах расклеены стикеры с QR-кодами, перейдя по которым пассажир может оставить обращение. Наклейки с QR-кодами есть и на билетных автоматах, валидаторах и терминалах печати предварительных проездных документов. Все эти способы подходят для связи с виртуальным помощником, который оперативно решит проблему или ответит на вопрос.

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