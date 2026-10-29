«Мертвые души» на бумаге: почему снесенные дома в Омске не расселены

В Омске сложилась ситуация, которую местные жители называют «мертвыми душами»: несколько домов уже снесены, но юридически продолжают числиться жилыми. В них остаются нерасселенными 26 квартир, сообщил gorod55.ru. Редакция издания разбиралась, что сейчас находится на месте этих строений.

«Сегодня мы поговорим об одних из самых известных "авариек" Советского округа: домах №81 и №85 на улице 50 лет Профсоюзов, а также об их "соседе" по адресу Магистральная, 47а. Впрочем, эти топонимы тоже уже устарели: сами дома снесли, а об их существовании напоминают лишь кое-какие следы на местности и цифры адресов на онлайн-карте Омска», — сообщил gorod55.ru.

По информации издания, пока здания стояли, они стали настоящей головной болью для соседей. Почти опустевшие пятиэтажки притягивали мародеров и бездомных, которые селились в брошенных комнатах. Однажды дело дошло до опасного инцидента: пока дом еще был подключен к коммуникациям, кто-то из обитателей развел внутри костер. Людей не смущало даже то, что рядом могли находиться другие жильцы, а неосторожное обращение с проводами или огнем могло привести к взрыву. Пожары в пустующих помещениях все же случались.

По данным издания, со временем жильцов отселили, а дома начали сносить. Сейчас на их месте — пустыри, заросшие сорняками или покрытые строительным мусором. Однако по документам квартиры в этих зданиях все еще числятся за омичами, и процесс расселения не завершен. Причина проста: финансирования на переселение из ветхого жилья критически не хватает.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье почти 250 молодых семей улучшили жилищные условия по госпрограмме.