Лакерник назвал качества Трусовой, которые позволят ей побороться за олимпийское золото

Лакерник: «У Трусовой характер подходящий, чтобы биться за олимпийское золото»

Культура и спорт

Фото: [соцсети Александры Трусовой]

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в беседе с «Советским спортом» высказался о перспективах возобновившей карьеру фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой).

Авторитетный специалист признался, что его порадовало то, что после рождения ребенка спортсменка вернулась к соревновательной практике и оказывается конкурентоспособной на любом уровне.

«Чтобы выиграть олимпийское золото, нужны способности, которые у нее есть, нужно трудолюбие, которое у нее есть, но нужны еще и другие факторы — состояние здоровья, еще что-то. Спортивная судьба — очень сложная штука. Но у нее характер подходящий для того, чтобы биться за золото», — сказал Лакерник.

Серебряный призер Олимпийских игр Трусова возобновила карьеру после четырехлетнего перерыва. Фигуристка завоевала право принять участие в двух этапах Гран-при — в США и Китае.

Ранее стало известно, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов могут выступить на этапе Гран-при в Финляндии.

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