Не 15 минут, а плавный старт: эксперт объяснил, как правильно заводить машину в мороз
Эксперт Харланов: современный автомобиль не требует долгого прогрева зимой
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Долгий прогрев на месте для современной машины обычно излишен — 10-15 минут ей не нужны. Другое дело, что и резко нажимать на газ сразу после запуска неоправданно. О том, как грамотно заводить автомобиль в мороз и почему температура двигателя — не единственный ориентир, рассказал эксперт Михаил Харланов, сообщил prmira.ru.
Раньше автомобилисты подолгу грели машины из-за карбюраторных двигателей и масел, которые на холоде густели. Сегодня топливом управляет электроника, а синтетика куда лучше справляется с низкими температурами.
И все же совсем отказываться от прогрева не стоит, уверен Харланов. После холодного запуска маслу нужно время, чтобы добраться до всех деталей и обеспечить смазку. Высокое давление в системе еще не гарантирует, что его хватает каждому узлу.
Эксперт рекомендует дождаться ровной работы двигателя и падения оборотов до привычных холостых. Полностью прогревать мотор на месте при этом необязательно. Первые километры пути лучше проделать без спешки — без резких ускорений и высоких нагрузок. Это касается и коробки передач: в автоматах и вариаторах масло тоже густеет на морозе, а двигатель и трансмиссия прогреваются с разной скоростью.
По мнению эксперта, в сильный холод на первый план выходят свойства моторного масла, состояние аккумулятора и топливной системы. Если температура опустилась ниже допустимой для залитого масла, долгая работа на холостых проблему не решит.
«В сильные морозы предпусковой подогреватель — один из наиболее эффективных способов облегчить запуск и снизить нагрузку на двигатель», — объясняет Харланов.
Эксперт считает, что еще один вариант — держать машину в отапливаемом гараже. Владельцам дизельных авто стоит следить за тем, чтобы топливо соответствовало сезону.
С особой осторожностью зимой эксплуатируют грузовики и спецтехнику: под нагрузкой там работают не только двигатель и трансмиссия, но и гидравлика. Порядок подготовки таких машин должен соответствовать рекомендациям производителя.
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