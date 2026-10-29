Вендел может покинуть «Зенит» в ближайшее трансферное окно

Журналист Тутинья: Вендел зимой может перейти из «Зенита» в «Васко да Гама»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Зенит»]

Полузащитник «Зенита» Вендел в ближайшее трансферное окно может покинуть петербургский клуб и перейти в «Васко да Гама», написал в своих соцсетях журналист Густаво Тутинья.

Автор публикации напомнил, что летом бразильский клуб уже выражал заинтересованность в приобретении Вендела, но запрошенная «Зенитом» сумма порядка $20 млн оказалась совершенно неподъемной для «Васко да Гама».

При этом между «Зенитом» и бразильским клубом сложились хорошие отношения, так что стороны планируют вернуться к переговорам зимой.

29-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €15 млн.

Вендел пропустил два месяца из-за травмы. В матче 12-го тура РПЛ полузащитник вышел на замену в концовке матча с махачкалинским «Динамо» (2:0). В нынешнем сезоне в активе Вендела семь матчей за «Зенит» во всех турнирах и одна результативная передача.

Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич разобрал эпизод с неудалением вингера ЦСКА Кирилла Глебова в матче со «Спартаком».

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