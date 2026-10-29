Война минералов: железо, цинк и кальций сражаются за усвоение в организме

При приеме биологически активных добавок нередко случается так, что вещества внутри организма начинают мешать друг другу или вступать в «конфликт». О том, как грамотно сочетать витамины и микроэлементы, рассказала доцент факультета биологии РГПУ им. А. И. Герцена Татьяна Туманова, сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».

Среди минералов главными «антагонистами» эксперт назвала железо и цинк. Причина в том, что для всасывания в кишечнике им требуются одни и те же белки-переносчики. Впрочем, дело не только в этой паре: например, железо, цинк и кальций способны блокировать усвоение друг друга, если принять их одновременно в высоких дозах.

В то же время, отметила биолог, есть комбинации веществ, которые действуют как синергисты и помогают друг другу усваиваться. Идеальным примером она назвала витамин С в паре с негемовым железом из растительных продуктов.

Эксперт рекомендует пере применением любых препаратов получать квалифицированную медицинскую помощь.

«Усвоение питательных веществ — это сложный процесс. Без назначения врача принимать много разных препаратов не стоит. Вещества начинают конкурировать за одни и те же пути всасывания в желудочно-кишечном тракте», — сказала Туманова.

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