Война минералов: железо, цинк и кальций сражаются за усвоение в организме

Биолог Туманова: железо, цинк и кальций мешают усвоению друг друга в кишечнике

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

При приеме биологически активных добавок нередко случается так, что вещества внутри организма начинают мешать друг другу или вступать в «конфликт». О том, как грамотно сочетать витамины и микроэлементы, рассказала доцент факультета биологии РГПУ им. А. И. Герцена Татьяна Туманова, сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».

Среди минералов главными «антагонистами» эксперт назвала железо и цинк. Причина в том, что для всасывания в кишечнике им требуются одни и те же белки-переносчики. Впрочем, дело не только в этой паре: например, железо, цинк и кальций способны блокировать усвоение друг друга, если принять их одновременно в высоких дозах.

В то же время, отметила биолог, есть комбинации веществ, которые действуют как синергисты и помогают друг другу усваиваться. Идеальным примером она назвала витамин С в паре с негемовым железом из растительных продуктов.

Эксперт рекомендует пере применением любых препаратов получать квалифицированную медицинскую помощь.

«Усвоение питательных веществ — это сложный процесс. Без назначения врача принимать много разных препаратов не стоит. Вещества начинают конкурировать за одни и те же пути всасывания в желудочно-кишечном тракте», — сказала Туманова.

Ранее сообщалось, что врач Поляков перечислил частые симптомы нехватки витамина А.

Информация в статье носит ознакомительный характер и не является медицинской рекомендацией или заменой консультации врача.

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