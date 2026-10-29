Укусы в голову и кисти: что известно о состоянии вахтовика после нападения белого медведя в Красноярском крае

Врачи оценили состояние вахтовика после нападения медведя на «Бухте Север»

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Стали известны подробности о самочувствии мужчины, который пострадал от нападения белого медведя на севере Красноярского края, сообщил prmira.ru. Инцидент произошел в воскресенье, 25 октября, на нефтяном терминале «Бухта Север»: хищник атаковал сотрудника промышленного объекта прямо во время выполнения работ.

По информации издания, в результате нападения мужчина получил множественные раны. Укусы затронули голову, плечи и обе кисти рук. Первую помощь пострадавшему оказали на месте, после чего его доставили в здравпункт. Там медики обработали раны и сделали прививку от бешенства — обязательную меру после контакта с диким животным. Затем мужчину эвакуировали с помощью санавиации.

В четверг, 29 октября, в краевом министерстве здравоохранения сообщили «ПМ» о состоянии вахтовика. Сейчас он находится в больнице, и врачи оценивают его самочувствие как удовлетворительное. Специалисты продолжают наблюдать за пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Рыбном сотрудники МЧС поймали ястреба в подъезде.

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