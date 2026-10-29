В департаменте судейства РФС объяснили решение не удалять вингера ЦСКА Глебова в матче со «Спартаком»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич на пресс-конференции разобрал эпизод с неудалением вингера ЦСКА Кирилла Глебова в матче со «Спартаком».

На 18-й минуте после единоборства с Русланом Литвиновым армеец по непонятной причине грубо толкнул лайнсмена Дмитрия Ермакова. Главный арбитр матча Кирилл Левников показал футболисту желтую карточку, хотя за физический контакт с судьей полагается красная.

Мажич пояснил, что сам Левников эпизода не видел, а получил сигнал от Ермакова. Ассистент рефери сообщил главному арбитру, что было неспортивное поведение, но не было агрессии в его адрес. По словам Мажича, именно такая реакция помощника позволила Левникову вынести сравнительно мягкое наказание.

В целом Мажич высоко оценил работу Левникова в дерби ЦСКА — «Спартак» (2:0).

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин назвал решение Левникова не удалять Глебова «катастрофой для имиджа нашего футбола».