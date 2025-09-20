Фальшивое удостоверение, пистолет и нож: на месте планируемой панихиды по Кирку задержали мужчину

На стадионе State Farm в американском штате Аризона задержали вооруженного мужчину, сообщила газета Washington Post со ссылкой на Секретную службу США. В воскресенье, 21 сентября, на стадионе состоится панихида по погибшему политическому активисту Чарли Кирку.

По информации издания, к мероприятию тщательно готовятся. На панихиде появится президент США Дональд Трамп и члены кабинета министров. В заявлении Секретной службы указано, что неизвестный мужчина пришел на стадион. Он показался агентам подозрительным. К нему подошли представители Секретной службы. Мужчина заявил, что вооружен и представился сотрудником правоохранительных органов.

«Этот человек не является сотрудником правоохранительных органов, уполномоченным работать на мероприятии, и в настоящее время находится под стражей», — сообщили в службе, добавив, что по состоянию на вечер пятницы он не был арестован.

По данным издания, личность мужчины на данный момент не установлена. У него нашли нож и пистолет. Собеседник издания на условиях анонимности рассказал, что неизвестный предъявил фальшивое удостоверение сотрудника полиции. Мужчина заявил, что прибыл на объект с целью обеспечения частной безопасности.

«Министерство внутренней безопасности присвоило мероприятию Кирка статус события 1-го уровня по шкале оценки особых событий (Special Event Assessment Rating, SEAR). Этот статус позволяет федеральному правительству задействовать значительные ресурсы для обеспечения безопасности, как в случае с Суперкубком», — указано в материале издания.

По информации издания, обеспечивать безопасность будут федеральные, региональные и местные правоохранительные органы. На месте проведения памятного мероприятия находятся представителя правоохранительных органов и сотрудники Секретной службы. На субботу, 20 сентября, запланирована установка периметра вокруг стадиона.

Ранее сообщалось, что стихийный мемориал Чарли Кирку и Ирине Заруцкой появился в Москве.