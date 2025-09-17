По информации издания, у стен посольства США в Москве разместили фотографии убитых. Общественный деятель Кирк, выступающий против дальнейшей поддержки Украины, погиб 10 сентября. В 31-летнего гражданина стреляли во время его выступления в университете в Ореме. Кирка доставили в больницу, где он скончался. Активист поддерживал президента США Дональда Трампа.

По данным издания, 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую убили 22 августа. На нее напал американец Декарлос Браун. Ножевые ранения оказались несовместимыми с жизнью. Подозреваемого задержали. Американский президент рассказал, что американца неоднократно задерживали сотрудники правоохранительных органов. Каждый раз его освобождали под залог.

По информации издания, к памятному мемориалу в Москве люди приносят цветы и свечи.

Ранее сообщалось, что Захарова сравнила покушения на американских политиков с методами бандитов и пиратов.