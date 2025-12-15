Феерия или штраф: где и как законно запустить фейерверк в Подмосковье, чтобы не испортить праздник?

Закон прямо запрещает использовать их на балконах, вблизи газопроводов и линий электропередачи, в метель, в пределах жилых кварталов и в лесопарковых зонах.

«Это правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 и закон Подмосковья № 16/2014-ОЗ „Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области“», — пояснила эксперт.

Более безопасная пиротехника — хлопушки и бенгальские огни I–II классов — не подпадает под эти ограничения. Их можно применять на открытых пространствах, отойдя на 50 метров от зданий и убедившись в отсутствии поблизости деревьев и ЛЭП. Также важно помнить, что право на запуск петард и фейерверков имеют только лица старше 16 лет.

Дополнительно Стародубова напомнила о режиме тишины в Подмосковье: в будни он действует с девяти вечера до восьми утра, а в выходные и праздники — с десяти вечера до десяти утра. В случае нарушения правил жителям придется платить штраф — от 5 тыс. до 15 тыс. руб. при условии, что чужое имущество не пострадало.

«Если повреждено чужое имущество или причинен легкий и средний тяжести вред здоровью человека — штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб.», — предупредила собеседница издания.

Использование фейерверков в общественных местах могут квалифицировать как мелкое хулиганство, предупредила эксперт. Тогда правоохранители вправе наложить административный арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Балашихе на крыше внедорожника заметили большого Деда Мороза