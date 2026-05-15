Зеленая зона в центре города: в Наро-Фоминске преобразили Площадь Свободы

Сначала специалисты расширили пешеходную зону и уложили новую брусчатку, а затем приступили к озеленению. На территории высадили крупномеры устойчивых сортов. Такие деревья гармонично дополняют прогулочный маршрут, будут служить естественной преградой от дорожного шума и пыли, а также поспособствуют формированию единого «зеленого каркаса» исторического центра.

Евгений Клюшкин, начальник территориального управления Наро‑Фоминска, подчеркнул, что посадка деревьев — это не просто завершающий штрих в благоустройстве, а долгосрочная инвестиция в экологию и комфорт городской среды. По его словам, преобразования нацелены на то, чтобы сделать центр города более зелёным и уютным, обеспечив жителям и гостям удобные условия для ежедневных прогулок.