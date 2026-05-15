Британская военная тайна: почему уфологи уверены, что там прячут секреты НЛО

Охотники за НЛО утверждают, что на бывшей базе британской Королевской авиации (RAF) в усадьбе Радлоу в Уилтшире могут храниться секреты о пришельцах и неопознанных объектах, пишет Daily Star. Закрытое для публики поместье давно называют британской «Зоной 51» — засекреченным местом, где якобы скрывают то, что власти хотят утаить от своих граждан.

Усадьба Радлоу построили еще в 1685 году как загородную резиденцию, но во время Второй мировой войны его реквизировало правительство Великобритании. Позже объект стал военным и разведывательным центром. Под ним, как утверждается, находится сеть туннелей и бункеров, изначально связанных с каменоломнями, а затем использовавшихся RAF и Минобороны.

Легенду подпитывает и мрачная репутация места. Исследователь паранормальных явлений Роберт Палм утверждает, что в поместье якобы видели двух призраков: немецкого военнопленного и девушку в белом, которую считают бывшей служанкой.

Но главная интрига — не призраки, а файлы. Сторонники теории считают, что с 1950-х по 1980-е годы подземный комплекс мог быть центром британских расследований НЛО. Рассекреченные документы действительно указывали, что усадьба имела отношение к разведке воздушной обороны и неопознанным объектам.

Доказательств инопланетных архивов нет. Но охрана, закрытость и подземные бункеры делают это место плодотворным для слухов, которые уфологи явно собираются раскручивать дальше.