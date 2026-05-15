Знаменитый Renault Koleos вернулся на российский рынок под названием QM6: что в нем особенного

На российском автомобильном рынке начались продажи кроссовера Renault Samsung QM6, который является техническим близнецом известной модели Koleos и поставляется по схеме параллельного импорта. Об этом пишет 32cars .

Особенности корейской сборки и оснащение

В московские дилерские центры поступили автомобили 2025 года выпуска. Модель QM6 представляет собой корейскую вариацию популярного SUV, адаптированную под современные условия поставок. Техническая часть представлена бензиновым двигателем объемом 2,0 литра, выдающим 144 лошадиные силы, который работает в паре с вариаторной трансмиссией. Стоит отметить, что актуальные версии оснащены исключительно передним приводом. Комплектация включает кожаную отделку интерьера, климатическую систему, адаптивный круиз-контроль и камеру заднего обзора, что делает машину комфортной для повседневной эксплуатации.

Рыночное позиционирование и конкуренция

Минимальная стоимость новинки зафиксирована на отметке 3 850 000 рублей. В данной ценовой категории кроссоверу приходится конкурировать с многочисленными брендами из Китая, которые зачастую предлагают полный привод и более производительные моторы. Однако эксперты указывают на то, что модель ориентирована на консервативных покупателей, ценящих европейскую инженерную школу и интуитивно понятное управление без избыточного количества сенсорных панелей. Представители автосалонов отмечают сохранение высокого интереса к привычным маркам, несмотря на их официальный уход с рынка в 2022 году.

Перспективы модели в условиях санкций

Хотя поставки осуществляются точечно, продавцы заявляют о планах по увеличению объемов партий. Появление QM6 в наличии, а не под заказ, свидетельствует о стабилизации каналов ввоза через дружественные страны. По сути, автомобиль занимает нишу для тех, кто ищет проверенный временем формат семейного внедорожника. По мнению специалистов, успех модели будет зависеть от готовности аудитории доплачивать за знакомый бренд и надежную платформу в обход официальных дистрибьюторских сетей.