Низкий голос с легкой хрипотцой может звучать для слушателей более притягательно, уверенно и даже сексуально, пишет Daily Mail. Речь идет о штробасе — особой манере речи, при которой голосовые связки вибрируют медленно и неровно, создавая характерное «потрескивание».

Такой голос часто воспринимается как более глубокий, расслабленный и выразительный. В культуре он давно связан с образом харизмы и внутреннего спокойствия: достаточно вспомнить Шона Коннери, чья фраза «Бонд, Джеймс Бонд» звучала именно с узнаваемой низкой хрипотцой.

Исследовательница Жанна Браун из Университета Макгилла выяснила, что штробас чаще связан не с полом, а с низким тоном голоса. Именно поэтому мужчины и люди старшего возраста нередко демонстрируют больше такой «скрипучести», чем женщины и юноши.

При этом отношение к штробасу остается противоречивым. В одних случаях он добавляет голосу сексуальности, уверенности и драматичности. В других — может восприниматься как небрежность, усталость или попытка казаться эффектнее.

Иначе говоря, дело не только в самом голосе, но и в том, кто говорит и чего слушатель от него ожидает. Один и тот же штробас может звучать как обаяние, стиль и глубина — или как раздражающая манерность.