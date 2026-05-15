III литературно-театральный фестиваль «Про Речь» состоится в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“»

23 мая в музее‐заповеднике «Усадьба „Мураново“ (Пушкинский городской округ) состоится III литературно‐театральный фестиваль «Про Речь». Мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. Фестиваль посвящен богатому литературному наследию России и роли слова в жизни каждого человека, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На сцене выступят приглашенные театральные коллективы с постановками по мотивам русской прозы и драматургии. Современные поэты и актеры театра и кино поделятся своим творчеством, а формат «открытого микрофона» даст возможность каждому гостю прочесть любимые стихи со сцены.

Особое внимание уделено юным посетителям: для детей подготовили кукольные спектакли и творческие лаборатории, где ребята смогут проявить фантазию и познакомиться с основами сценического искусства.

Любителей словесности ждут встречи с известными филологами, литературоведами и мастерами сценической речи. Эксперты расскажут о развитии русского языка, поделятся секретами ораторского мастерства и познакомят с литературными традициями усадьбы Мураново. Все желающие смогут поучаствовать в мастер‐классах по риторике и актерскому мастерству: опытные наставники помогут раскрыть голос, научиться уверенно держаться на публике и прочувствовать силу живого слова.

Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию без возрастных ограничений (0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино.